Iván García: “Es muy probable que de aquí al 28 de marzo sigamos teniendo nuevas revelaciones”

En palabras del analista político, Iván García, esta presentación por parte de Castillo sería un intento desde el Ejecutivo y la presidencia para neutralizar el próximo escenario del 28 de marzo, en el cual, se debatirá la moción de vacancia.

A pesar de que María del Carmen Alva exhortó al mandatorio no hablar sobre la moción de vacancia presidencial, García afirma que de acuerdo a la Constitución no está establecido ni acotado cuales deben ser los contenidos del mensaje del presidente ante el Congreso. “En ese sentido, me parece que tiene abierta ‘la cancha’ para tocar eventualmente el tema de la vacancia desde alguna estrategia comunicacional debidamente estudiada”, acotó el periodista.



VARIABLES Y FACTORES



Desde la perspectiva de Iván García, el panorama para el 28 de marzo puede cambiar radicalmente dependiendo de muchas variables y factores.

“Ciertamente hay que tener en el monitor o en el radar, que es muy probable que de aquí el 28 de marzo sigamos teniendo nuevas revelaciones sobre presuntos actos corruptos que están de una u otra manera vinculados al Presidente de la República, a su familia o círculo de asesores”, aseguró el analista político.

Afirmó que hay un importante avance respecto a la moción de vacancia a comparación del año pasado; ya que, en esta oportunidad se lograron admitir 76 votos a su favor.

POSIBLE PROYECTO DE LEY



Esta tarde se estuvo especulando que el premier Aníbal Torres podría presentar un proyecto de ley de adelanto de elecciones. Iván García opinó que no descartaba la posibilidad que ocurriera, sin embargo, podría traer complicaciones en el bloque oficialista. “Yo no sé cuán satisfactorio sea ante los ojos de Vladimir Cerrón y del sector duro radical de Perú Libre una propuesta como esta”, agregó.