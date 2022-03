Silvana Torres sobre Castillo en el Congreso: “hay una oposición provocadora y golpista”

Hoy el presidente Castillo dará un mensaje desde el Congreso de la República a las 17 horas, según lo anunció ayer la presidenta del congreso, María del Carmen Alva. al respecto, la congresista oficialista Silvana Robles, conversó con Paco Flores en 24 Horas Mediodía sobre las expectativas por este discurso.

“HAY UN GRUPO PROVOCADOR Y ABUSIVO EN EL CONGRESO”

“Considero que el presidente, en su inocencia tal vez, ha decidido acudir al Parlamento para dar explicaciones, que tal vez se las deba al pueblo. Pero considero que va a ser usado por este grupo provocador abusivo y golpista del Congreso para desmerecer y, en cierta forma, denigrar la figura del presidente”, indicó la legisladora.

“Hay que considerar que estamos frente a un golpismo provocador, altamente abusivo y, justamente, el día de ayer la presidenta del Congreso remitió un oficio al presidente pidiendo que informe cuáles son los temas a tratar, cuando el presidente es libre de dar un mensaje y está amparado en la Constitución Política”, manifestó Robles.

EXPECTATIVAS PARA PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE EL 28 DE MARZO

Al respecto, la parlamentaria de Perú Libre indicó: “El presidente no puede exponerse a una situación en la que ya sabemos como van a jugar las bancadas de oposición. Estoy segura que el presidente va a tener que enviar a su abogado para que haga los descargos pertinentes y que se lleve dentro de lo prudente”, explicó la congresista oficialista.

Asimismo, Robles recomendó que el presidente no acuda al Congreso y que lo haga su representante legal, pues dijo que sería someterse a vejámenes si acude al Parlamento. “Yo que vivo todos los días con estas alocuciones, considero que el presidente no debería exponerse a ello”, indicó la parlamentaria.

En tanto, añadió que, para aclarar ciertos puntos a la población, sería mejor que lo haga el día de hoy, por medio de un mensaje y no el 28 de marzo para la moción de vacancia. “A los golpistas no les interesa las respuestas del presidente, actúan en función al odio desmedido de los grandes perdedores de las elecciones, actúan en función de desacreditarlo y vapulearlo. Creo que es en ese sentido al que van las bancadas opositoras”, indicó la congresista, por lo que indicó que el mandatario no debería exponerse.