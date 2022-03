Pedro Castillo: “Acudiré para decirles qué haremos por la patria”

Esta mañana, durante la Junta de Portavoces en el Congreso de la República, se aprobó aceptar el pedido del presidente Pedro Castillo para presentarse este martes, a las 5:00 de la tarde ante el pleno.

Bancadas como Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú votaron en contra de acceder a este pedido, sin embargo, las demás bancadas votaron a favor de aceptar la solicitud del presidente.

“Los congresistas han asistido al pleno y lo primero que han hecho es aprobar mi presencia el día de mañana. Pedí que mañana sea a las 9 am para dirigirme al país, pero iré respetando el horario que a puesto el Legislativo. Mañana acudiré al Parlamento a decir a que hemos venido y que vamos hacer por la patria, a las 5 de la tarde”, mencionó el mandatario en un mitin en la región San Martín.

Aprobación de la moción de vacancia

Además, tuvo críticas hacia los congresistas por la aprobación de la moción de vacancia en su contra, “me apena que se sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo porque han aprobado con 76 votos la moción de la vacancia, pero le digo al país que no he venido a robar un solo centavo y eso lo haremos hacer saber mañana ante el pleno”, finalizó Castillo

Castillo ante el Congreso

Como se sabe mañana el presidente Pedro Castillo tendrá que asistir al Congreso a las 5 de la tarde para responder acerca de los casos que se le están investigando. Toda la información la tendrá a través de Panamericana Televisión y en su plataforma web.