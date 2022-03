Walter Ayala: “Denunciar después cuando uno ya no está en el Ejecutivo, es inclusive, antiético”

El extitular del Mindef cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Karelim López. Manifestó que no tendrían asidero legal, y que cuando uno se acoge a una colaboración eficaz tiene que aportar pruebas, no solamente dichos sin sustento jurídico.

DESCONOCE SOBRE ALGÚN GABINETE EN LA SOMBRA

Ayala afirmó que tampoco vio ningún tipo de influencia hacia el mandatario Pedro Castill​o. “En mi tiempo que he sido parte del Ejecutivo, no he notado ningún ‘gabinete en la sombra’ ni temas de corrupción”, sostuvo ante la prensa.

Asimismo, el exministro de Defensa comentó que siempre existió un acercamiento del presidente Pedro Castillo.

Por otro lado, criticó a los exfuncionarios que ahora hace las acusaciones, ya que debieron evidenciarlo cuando todavía formaban parte del Gobierno y no tras su salida "Se denuncia en su momento, denunciar después cuando uno ya no está en el Ejecutivo, es inclusive, antiético", aseveró el extitular de Defensa.