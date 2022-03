Bruno Pacheco se ofrece a colaborar con la justicia y contar toda su verdad

¡Finalmente contará toda la verdad! Bruno Pacheco, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, el hombre de confianza del presidente Pedro Castillo, el mismo que se reunió en distintas ocasiones con Karelim López, anunció que está dispuesto a colaborar con la justicia y a dar nombres de los implicados en las investigaciones que pesan en su contra.

Bruno Pacheco, quien es investigado por enriquecimiento ilícito, asegura haber llegado a su límite y afirma que no le temblará la mano a la hora de señalar culpables. "Un ser humano tiene sus límites y yo llegué al mío, es por eso que sin miedo a equivocarme afirmo que no me temblará la mano para señalar culpables e inocentes", expresó.

Para el exprocurador anticorrupción, Antonio Aaldonado, el testimonio de Bruno Pacheco ayudaría a que la Fiscalía construya un caso sólido en torno a la presunta organización que operaría desde Palacio de Gobierno. Además, aseguró que la confesión de BPacheco podría provocar que la permanencia de pedro castillo en la presidencia se vuelva intolerable.

El mensaje de Bruno Pacheco llega en un momento crítico para el presidente Pedro Castillo, quien pidió acudir este martes al pleno del Congreso de la República. En tanto, su exsecretario ya adelantó que contará toda su verdad.