Salhuana sobre voto de confianza: Mi abstención fue para expresar mi disconformidad con el Gabinete

La bancada de Alianza por el Progreso hizo publica el acuerdo del sábado pasado por lo cual la bancada había acordado mayoritariamente iba a denegar el voto de confianza, esto lo ratificó el día de ayer y se cumplió.

Mencionó que los periodistas habían sacado proyecciones en las cuales el partido político APP tenia de 8 a 10 votos en contra, 2 o 3 votos a favor y 1 o 2 abstenciones, y esto fue lo que se anunció y lo que han sentido los congresistas de APP.

Se abstuvo de votar

Se refirió a su abstención, “yo he planteado mis objeciones anoche en el congreso y no he votado a favor del voto de confianza, simplemente me abstenido que es una manera de expresar mi disconformidad con este gabinete ministerial”.

También se mostro a favor ya que han estado reuniendo firmas para una interpelación y van a respaldar la censura de forma multipartidaria.