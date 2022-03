Muñante: “Gabinete Torres es el que más votos en contra ha acumulado en los últimos 20 años”

El Congreso dio por tercera vez la confianza a un nuevo Gabinete Ministerial del Gobierno de Castillo, esta vez con 64 votos a favor y 58 en contra al grupo liderado por Aníbal Torres. Paco Flores conversó con el congresista y vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien analizó la situación política del Gobierno y el papel del Congreso.

GABINETE QUE MÁS VOTOS EN CONTRA HA OBTENIDO

Al respecto, Muñante dijo que, en los últimos 20 años, este es el gabinete que más votos en contra ha acumulado, pues el margen es mucho menor al obtenido por Bellido y Vásquez.

“Hay una concientización, cada vez mayor, de parte de los congresistas, de que las cosas no están mejorando, no hay muestras de querer concertar con las fuerzas políticas, no hay muestras de llevar al país en el camino de la gobernabilidad (…) se persiste en la demagogia y en los amiguismos. Yo creo que va haber un momento que un próximo gabinete no tenga el voto de confianza de este Congreso”.

Muñante indicó que el Congreso tiene un rol más protagónico en la búsqueda de la gobernabilidad, por lo que no se busca obstruir, sino coadyuvar a la gobernabilidad con el control político, por medio de la interpelación o la censura de algunos ministros que son cuestionados. “Hoy vamos a seguir en ese camino de la interpelación con el ministro de Justicia y de Salud”, indicó Muñante.

MOCIÓN DE VACANCIA

Explicó que vacar a un presidente es un tema muy complejo, requiere la concertación de, prácticamente, el 80% de congresistas. “Pero estamos seguros que tenemos los votos para admitir la vacancia presidencial contra el presidente Castillo, lo que permitirá que el mandatario venga contra la Representación Nacional a darle cuentas al país sobre sus serios cuestionamientos”, enfatizó el vocero alterno de Renovación Popular.