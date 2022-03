Aníbal Torres: El gabinete ministerial va en busca del voto de confianza

El gabinete de Aníbal Torres llega a este pleno del congreso con escándalos de corrupción y con ministros que nos lo quieren ni en su sector; de esta manera llega su equipo de trabajo con muchas dudas.

Hace un mes, Aníbal Torres juramento como jefe del gabinete de gobierno, ratificó al cuestionado ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva y tomando juramento a un nuevo ministro de Salud, Hernán Condori conocido por recomendar agua arracimada y no es muy querido en el sector.

Casos de corrupción

El premier defendió a Condori con estas palabras, Las denuncias no eran de mi conocimiento, el que tenia denuncias, hay investigar y voy hablar con él de que se trata, pero no tiene ninguna sentencia, acusación institucional o sanción administrativa.

Esta es la tercera oportunidad que el gabinete de Pedro Castillo acude a solicitar el voto de investidura desde que asumió el mando en julio de 2021. Este gabinete llega con serias denuncias de la aspirante a colaboradora eficaz Karelin López hacia el ex ministro Silva por pertenecer presuntamente a una organización delictiva.

También el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones esta implicado en la aprobación del expediente de una obra en la región Cajamarca valorizada en casi 40 millones de soles. El presidente Castillo mencionó No me verán meter un solo centavo a mi bolsillo que no me pertenezca.

Son 66 votos como mínimo los que necesita este gabinete para obtener el voto de confianza, el de Bellido fue admitido con 73 votos y el de Mirtha Vásquez obtuve 68.