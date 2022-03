Ex ministro Zamora sobre Hernán Condori: "Está jugando a dividirnos frente a la pandemia"

Las polémicas declaraciones del ministro de Salud, Hernán Condori, acusando la existencia de una presunta mafia dentro de su institución, la cuál habría hecho sobrevaloraciones en compras y consultorías millonarias y en la que estarían involucrados funcionarios de anteriores gobiernos, ha sido motivo de críticas personajes.

En entrevista con 24 horas, el ex ministro de Salud, Víctor Zamora, se pronunció sobre las acusaciones de Condori. El especialista en políticas de salud cuestionó las declaraciones del ministro sin presentar una sola prueba que sustente su versión.

"El ministro continúa siendo irresponsable al hacer afirmaciones genéricas, sobre la existencia de mafias sin señalar quién, en qué proceso, de qué periodo estamos hablando, de qué contrato, sin eso, lo que está haciendo es una acusación irresponsable porque involucra a gestores honestos". indicó.

Asimismo, lamentó que el presidente Pedro Castillo, haya designado como titular del sector salud a alguien cuestionado por colegas, y que no cuenta con respaldo en su profesión, así como crear confusión y desunión frente a la lucha contra la COVID-19.

"El presidente Castillo ha cometido un gravísimo error, no solo al retirar al ministro Cevallos, quien era el mejor de su gabinete, sino por reemplazarlo con un personaje altamente cuestionado, que no tiene el apoyo de la profesión y que está jugando a dividirnos antes que unificarnos frente a una amenaza que todavía no ha concluido", sostuvo.