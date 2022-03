Óscar Ugarte: “es una gran irresponsabilidad eliminar al 100% restricciones de aforo”

Hoy los médicos salieron a las calles para exigir la inmediata destitución del ministro Hernán Condori, pues consideran que no reúne el perfil necesario para dirigir la cartera de Salud. Sobre este particular, el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, conversó con Paco Flores para 24 Horas Mediodía.

AFORO SE HABILITA AL 100%

El ex ministro, Óscar Ugarte, calificó de irresponsable eliminar al 100% las restricciones de aforo porque no se basa en un sustento técnico. Explicó que “la población que hoy en día está protegida con las 3 dosis solo llegan a un 31%, lo que significa que el 69% de la población esta desprotegida, por lo que liberar las restricciones en esas condiciones es una irresponsabilidad”, aseguró.

En tanto, respecto a los niños, dijo que “recién están aplicándose la primera dosis y solo se habría avanzado un 50%, entonces es muy aventurada la aprobación”.

“El Ministerio de Salud, en vez de proponer relajar las medidas, debe avanzar en la vacunación con las tres dosis a la mayor cantidad de población posible. A medida que se avance se podrá ir relajando las medidas, pero con la seguridad de que no se va a desencadenar un recrudecimiento de la tercera ola o una cuarta ola que otros países han tenido”, manifestó.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE HERNÁN CONDORI

Al respecto, el ex ministro Ugarte señaló que “lo más notorio, aparte de las denuncias del Colegio Médico, lo que se muestra son decisiones o afirmaciones irresponsables. Dijo que hay una mafia en el Ministerio de Salud y rechazo eso. Hay personal que trabaja cotidianamente, con gran esfuerzo, en el ministerio y se le acusa gratuitamente de pertenecer a mafias. Es una irresponsabilidad”, manifestó.