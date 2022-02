Vizcarra: “Pedro Castillo, si tiene un poco de dignidad, debe renunciar al cargo”

El ex presidente Martín Vizcarra también se pronunció sobre la situación que presenta el gobierno tras las declaraciones de Karelim López a la Fiscalía. “Lo que corresponde aquí, si es que tiene un poco de dignidad el presidente Castillo, es que renuncie al cargo”, señaló.

“Las declaraciones de Karelim López, de ser ciertas, son muy graves. Entonces, de ser cierto, el presidente Castillo no puede seguir en el cargo”, explicó, además añadió que el gobierno de Pedro Castillo ha decepcionado a la mayoría de peruanos, y que se justificó diciendo que “no se había entrenado para gobernar, que estaba haciendo un gobierno mediocre por su incapacidad”, pero indicó que lo que no se puede perdonar es que use el cargo para un aprovechamiento económico personal.

BOLUARTE DEBERÍA ASUMIR EL CARGO Y QUE SE CONVOQUE A NUEVAS ELECCIONES

Añadió que antes de estas revelaciones, la población en su mayoría rechazaba a Castillo y al parlamento, por lo que considera que Dina Boluarte, en calidad de vicepresidenta, debe asumir el cargo por un tiempo, para que el Congreso de la normativa legal y que se convoque a elecciones generales. Aunque estimó que esta no es la solución más óptima, es la mejor debido a las circunstancias políticas que vive el país.

Estas declaraciones las dio el exmandatario en medio de sus actividades políticas del grupo político Perú Primero en Cusco.