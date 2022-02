Congresista Ilich López niega ser parte de ‘Los niños’ y dijo no conocer a Karelim López

El congresista Ilich López de Acción Popular, conversó con Paco Flores para 24 Horas Mediodía sobre las declaraciones que Karelim López dio a la Fiscalía, respecto a una presunta mafia que estaría en el Ministerio de Transportes (MTC).

El parlamentario dijo que su nombre no está incluido en las declaraciones de Karelim López y pidió a la prensa que deje de usar su nombre entre los sindicados por la empresaria como presuntos miembros de “Los niños”.

“NO CONOZCO A KARELIM LÓPEZ”

Ilich López exigió que se esclarezca la situación y se deje de usar su nombre. “No conozco a la señora en mención, salvo en los medios periodísticos. No he ido en ningún momento al Ministerio de Transportes para reunirme con el ministro, salvo para reunirnos con pobladores del distrito de Comas, de la provincia de Concepción, de Junín. A las reuniones que he ido de Palacio de Gobierno han sido de manera oficial, por invitación de Palacio a mi bancada, nunca de manera personal. Descarto tajantemente estas aseveraciones que en la declaración de la señora Karelim no aparece mi nombre”, enfatizó el parlamentario.

“Pongo a disposición mis teléfonos celulares y cualquier otro para que se investigue y se esclarezca a la brevedad posible. Y la señora Karelim López que hable de una vez”, explicó el legislador.