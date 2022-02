EXCLUSIVA | Zamir Villaverde sobre testimonio de Karelim López: “lo referido por la señora es falso”

En EXCLUSIVA, Paco Flores tuvo la declaración de Zamir Villaverde, exjefe de Bruno Pacheco, para que dé su versión respecto a las declaraciones de Karelim López, quien lo vincularía en una presunta mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

López sindicó a Villaverde como el encargado de poner a los altos funcionarios del MTC. Según la empresaria, Villaverde llevaba las hojas de vida, designó al director de Provías Descentralizado y todos los trámites los vería con el ministro Juan Silva.

Villaverde aseguró que lo dicho por la empresaria sobre su persona es falso. Indicó que no ha hecho regalos ni ha comprado vehículos para los sobrinos del presidente; explicó que conoce a Fray Vásquez por la segunda vuelta, pero que nunca le ha hecho obsequios y no tiene ninguna relación con esa persona a la fecha. Por otro lado, enfatizó que no ha hecho ningún tipo de designación de funcionarios para el MTC, más aún, aseveró que no tiene ninguna relación con el ministro Silva.

AMENAZAS A KARELIM LÓPEZ

Según el abogado de la señora López, César Nakazaki, el señor Zamir Villaverde habría estado enviando amenazas a la aspirante a colaboradora eficaz. Al respecto, Villaverde dijo que un abogado de la categoría de Nakasaki no puede acusarlo de enviarle un mensaje a Karelim López para amenazarla. “Niego haber hecho eso. Yo no conozco a la señora”, aseguró.

VINCULACIÓN CON EMPRESAS CHINAS

Zamir Villaverde respondió también sobre las vinculaciones que hizo López del empresario con unas empresas chinas para beneficiarlas con contratos con el estado. Al respecto, Villaverde indicó que no conoce a las empresas mencionadas, “las acusaciones de López son falsas y no hay ninguna prueba o sustento legal para hacer estas afirmaciones”.

VINCULACIÓN CON PEDRO CASTILLO

El empresario aseguró que no tiene ninguna relación con el presidente Castillo, tampoco tiene comunicación con el mandatario. “Solo lo conocí en a campaña de la segunda vuelta cuando me apersoné como muchos empresarios para conocer la política de gobierno. Allí conocí al candidato Pedro Castillo”, manifestó.

Finalmente, Zamir Villaverde indicó que este caso se va a resolver por la vía judicial, pero que se debe tener en claro que la señora está investigada en varios procesos. Sin embargo, expresó su sorpresa de cómo por dichos de una aspirante a colaboradora eficaz se le ha involucrado en una investigación.