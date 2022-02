Premier Aníbal Torres prohíbe colocar publicidad en el Grupo El Comercio, según denuncia

En entrevista con 24 Horas Edición, la exsecretaria de comunicación social del premier Aníbal Torres, Ximena Pinto denunció que el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), prohibió colocar publicidad de la campaña de vuelta al cole, por el regreso a las clases, en el Grupo El Comercio.

“Le dije que eso no dependía de mí, hay una señal de medios, una necesidad para que la población se informe y que hay criterios que se evalúan, pero me insistió que no se colocara publicidad en el Grupo El Comercio, por considerarlo un medio corrupto que no merecían dinero del Gobierno, incluso me dijo que yo intentaba favorecer a un medio cuando estoy cumpliendo con mi trabajo según lo establecido”, denunció Ximena Pinto para Panamericana Televisión.

Ximena Pinto expresó que en el Gobierno no tienen ni idea de cómo funcionan las cosas en el país, y debido al intercambio de palabras en el que no se estaban respetando los criterios básicos de cómo emplear los recursos, y en donde le pidieron firmar un documento con el que no estaba de acuerdo, decidió renunciar.

En otro momento explicó que existe una actitud muy cerrada por parte del actual Gobierno para brindar declaraciones sobre lo que se hace en la gestión presidencial o responder por los numerosos cuestionamientos de los ministros con denuncias.