Mentiras del presidente Castillo ante Fiscalía podrían complicar su situación legal

¡El presidente Pedro Castillo cambió de versión! El doble discurso o mentiras tuvieron alcance internacional. El mandatario se puso en evidencia tras responder ante la Fiscalía, en calidad de testigo.

Panorama accedió en exclusiva a la declaración de Pedro Castillo. Se trata de un interrogatorio fiscal por escrito de 84 preguntas vinculadas a la investigación de Provías- Decentralizado – puente Tarata.

El mandatario dio una versión al mundo en una entrevista a una cadena internacional, pero ante las autoridades su versión fue diferente, incluso a interrogantes muy fáciles de corroborar.

PEDRO CASTILLO NEGÓ REUNIONES

El presidente Castillo negó reuniones con Karelim López, negó a ese entorno que dice que lo ayudó antes de ser presidente y busca ocultar también evidencias que puedan incriminarlo. Esta investigación reforzó las voces de vacancia que se escuchan desde el Congreso de la República.

Las mentiras de Pedro Castillo, al tratarse de un testigo en una investigación de la Fiscalía, podría traducirse en delitos y seria la fiscal de la Nación quien podría denunciarlo por fraude procesal y falsedad genérica.

PRESIDENTE CASTILLO ARREMETIÓ CONTRA LA PRENSA PERUANA

Al ser consultado sobre el tema, el mandatario utilizó calificativos contra la prensa del país. "Esta prensa es un chiste, estamos con la población peruana, ¿ por qué no se centra en los temas importantes? ,¿cómo le voy a mentir al país? yo no tengo por qué estar mintiendo, ese es el problema que queremos cambiar. Desde la educación peruana, acompáñenme a ver cómo están los niños, hay miles de niños desnutridos a mi me interesa el país", expresó.

El colegio de periodistas de Lima, rechazó las expresiones despectivas del presidente de la República hacia la prensa y en un comunicado, le exige al jefe de Estado ofrecer disculpas públicas, recordándole a Pedro Castillo que el 1 de octubre del 2021, en el día del periodista, señaló que su Gobierno daría mayor importancia a la libertad de comunicación y prensa.