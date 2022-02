Pedro Castillo asegura que no quiere cerrar el Congreso y que el 2026 dejará el poder

¡Prometió no quedarse ni un día más en el poder! El presidente Pedro Castillo, dio una entrevista a un programa de radio internacional y aseguró que cumplirá con entregar la presidencia en el 2026.

El mandatario también volvió a arremeter contra el Congreso, y acusó a cierto sector del Parlamento de poner trabas para perjudicar el trabajo de sus ministros.

“Lo que pasa es que en el Congreso hay un cierto sector que no miran el país. Y su respuesta son netamente de carácter político. Y cuando yo llamo a un provinciano para ser ministro, porque sabe la necesidad de país, hay conflicto, cuando llamo para que el ministro de Educación sea un maestro, y no sea los que siempre estaban ahí, cuando llamo para que el ministro de Agricultura sea un agricultor, no les gusta”, expresó Pedro Castillo.