Pedro Castillo solicitará misión a la OEA para “luchar contra la corrupción”

El presidente de la República Pedro Castillo anunció que solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) que envíe una misión al Perú para investigar los casos de corrupción y que incluso se encargue de sancionar a los responsables.

“Estamos preparando una carta para enviar a la OEA para que desde la OEA una misión internacional venga e instale en el Perú para que luche contra la corrupción y que alcance y que haga la investigación a los gobiernos pasados y a este gobierno y sancione a quien tiene que sancionar”, afirmó el jefe de Estado.

El anuncio del presidente Pedro Castillo ha sorprendido a muchos juristas que han indicado que dicha iniciativa carece de sustento legal.

NO TIENE SENTIDO PEDIR A LA OEA INVESTIGAR ACTOS DE CORRUPCIÓN

El propio ex ministro del Interior de este Gobierno Avelino Guillén, indicó que no tiene sentido pedir a la OEA que investigue actos de corrupción en el país. El también ex fiscal Supremo indicó que la participación de la OEA solo ocurre cuando un país se encuentra en medio del caos y el desgobierno.

En esa línea, Guillén aseguró que el presidente Pedro Castillo estaría escuchando a las personas equivocadas.

CANCILLERÍA SE PRONUNCIA

En tanto, la Cancillería peruana informó en sus redes sociales que ya está realizando las consultas necesarias ante la Secretaría General de la OEA para contar con su apoyo.