Aníbal Torres sobre denuncias contra ministro Silva: "No eran de mi conocimiento"

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció sobre las acusaciones que recaen sobre el ministro de Transporte, Juan Silva Villegas, sobre presunto personal de su entorno empeñado en convertir al ministerio en una agencia de empleo.

"Las denuncias últimas no eran de mi conocimiento. El que tenía denuncias con el ejercicio de la Procuraduría, no los conozco, hay que investigar", afirmó.

El premier señaló que sostendrá una conversación con él, pero le dará el beneficio de la duda pues "no tiene ninguna acusación constitucional".

"Voy a hablar con él, de qué se trata, pero en todo caso no tiene ninguna sentencia, no tiene ninguna acusación constitucional, ni tiene ninguna sanción administrativa, o sea no tiene antecedentes penales ni judiciales", indicó.