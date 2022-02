Pérez Rocha sobre prohibir dos ocupantes en moto: "Libre tránsito es un derecho constitucional"

Tras la propuesta de prohibir a dos ocupantes viajar en moto lineal a fin de reducir los delitos bajo esta modalidad, el exdirector de la Policía, General Eduardo Pérez Rocha, calificó dicho proyecto como un atentado a la libertad de tránsito.

"Hay que ver la estadística. He escuchado al alcalde de Miraflores Luis Molina, quien dice que el 97% de los robos son en vehículos menores. Eso es completamente falso", expresó.

"No se puede prohibir el derecho de tránsito. Que el alcalde vea las estadísticas. La Asociación Automotriz indica que en 2021 se compraron 291 mil motos y trimotos, y yo me pregunto ¿Cómo van a hacer la prohibición? Dejémonos de lanzar ideas que no se van a ejecutar", señaló.

Consideró que el problema "es que estamos en campaña electoral" en alusión a Luis Molina, quien postularía al sillón municipal de la capital.