Aníbal Torres: "No tenemos ánimos de confrontar a nadie"

El premier Aníbal Torres, durante la primera conferencia de prensa del nuevo Gabinete Ministerial en compañía de su nuevo equipo de ministros señaló que dentro de su gestión no hay ánimos de confrontación.

"No tenemos ánimos de confrontar con nadie, no vamos a confrontar con nadie, nos provocarán pero allí quedará, por qué nosotros no responderemos", afirmó Torres.

ACEPTARÁN SILENCIOSAMENTE LA DECISIÓN DEL CONGRESO

Asimismo se refirió sobre el voto de confianza que el Congreso decidirá otorgar o no al nuevo Gabinete.

"Es una decisión única del Congreso, nosotros aceptaremos silenciosamente esa decisión", señaló.

En otro momento el premier Aníbal Torres solicitó de manera pública las denuncias que podrían tener los recientemente juramentado ministros de Estado.