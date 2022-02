Comisión de Fiscalización recibió a Fray Vásquez y al dueño de la casa de Sarratea

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, recibió este miércoles a Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, y a Segundo Sánchez, propietario de la casa del pasaje Sarratea en el distrito de Breña, ambos respondieron sobre las reuniones que se realizaron en el mencionado inmueble y en las que también participó el mandatario.

Durante la sesión el sobrino del presidente aseguró que nunca participó de una reunión en dicha casa. Mientras que, al ser consultado por la empresaria Karelim López, sostuvo que solo una vez la recibió en la casa de Sarratea.

DUEÑO DE LA CASA EN EL PASAJE SARRATEA

Por su parte, Segundo Sánchez, dueño de la mencionada casa, manifestó que no fue parte de dichas reuniones. Además, expresó que cuando visitó Palacio de Gobierno no registraron su ingreso, "porque no se le pidieron".

Sandra Paico, asesora del Despacho Presidencial, también fue citada a la Comisión y exhortó al exsecretario general del mismo despacho, Carlos Jaico, a que se rectifique respecto a las acusaciones de ser parte de un gabinete en la sombra.

Al término de la sesión,Segundo Sánchez denunció ser víctima de persecución política.

Como se recuerda el sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez, anteriormente ya había sido citado a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, sin embargo, tal como lo reveló Panorama en exclusiva, presentó un prueba Covid-19 falsa para no asistir y evadir su responsabilidad.