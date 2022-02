Vladimir Cerrón saludó designación de Hernán Condori como nuevo ministro de Salud

Un nuevo Gabinete Ministerial encabezado por Aníbal Torres juramentó la noche ayer martes 8 de febrero en Palacio de Gobierno, sin embargo, una ola de críticas se desató tras la designación de nuevos ministros en carteras importantes.

Tal es el caso de Hernán Condori Machado quien sería un allegado a Vladimir Cerrón, juramentó como nuevo Ministro de Salud, en reemplazo de Hernando Ceballos, quien venía liderando acciones contra la pandemia del coronavirus en el país.

“Saludo la designación del Dr. Hernán Condori Machado como ministro de Salud, gran profesional de comprobado humanismo”, escribió Vladimir Cerrón a través de su cuenta de Twitter.

HERNANDO CEVALLOS SOBRE SU SALIDA

Cabe recordar que el ahora ex ministro de Salud, Hernando Cevallos, no fue ratificado en el cargo, según señaló Cevallos el presidente Pedro Castillo le dijo que requería “poner a una persona” en dicha cartera, que finalmente recayó en Hernán Condori Machado.

“El presidente no me ha dicho: ‘no vas más’. Me ha dicho: ‘Yo requiero poner a una persona en el Ministerio de Salud’. Le dije: ‘es una decisión suya’. No le he pedido las razone, simplemente le he agradecido porque me parece que es lo que corresponde”, declaró a un medio local.