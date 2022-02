Valer niega violencia familiar: “No soy un maltratador. No soy lo que dice la denuncia en la comisaría”

Esta tarde, el jefe del Gabinete, Héctor Valer, rechazó las denuncias que lo involucran en casos de violencia familiar contra su fallecida esposa, Ana Montoya León; y su hija, Catherine Valer Montoya. Durante conferencia de prensa, calificó de falsas las acusaciones difundidas en los medios de comunicación.

"Es increíble cómo se puede llegar a impulsar documentos, algunos que tienen medias verdades y otros falsos", expresó. “Vengo siempre dentro del derecho a la defensa a defender, ante los medios de comunicación, a defender mi honor y dignidad para decirle al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría”, aseveró.

También se refirió a una resolución del año 2017, del Noveno Juzgado, que dictó medidas de protección a favor de su cónyuge. El nuevo premier dijo que este documento carece de validez por no llevar la firma de la denunciante, y puso en duda la veracidad del certificado del médico legista.

En cuanto a la denuncia policial de su hija, quien lo acusó de agresión física, el titular de la PCM la consideró de media verdad porque lo que realmente ocurrió fue una llamada de atención. En su opinión, las imputaciones en su contra buscan generar una vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

PRUEBA PSICOLÓGICA

Al ser consultado sobre si se sometería a una prueba psicológica, aseguró no tener ningún problema en hacerlo públicamente y ante profesionales del Colegio de Psicológos del Perú. Sostuvo ser un hombre con moral y experiencia política, que lidera una gestión enfocada en generar empleo y apoyo a gobiernos locales.