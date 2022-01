Pérez Tello: Castillo no está dispuesto a tomar las riendas de la responsabilidad que ha asumido

Este mediodía, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, "Se tiene que ir, porque no está dispuesto a aprender, no está dispuesto a corregir, no está dispuesto a tomar las riendas de la responsabilidad que ha asumido, y que él mismo reconoció no estaba preparado".

Afirmó que el propio mandatario es quien genera las crisis, como la que ahora se registra con la salida de Avelino Guillén del Ministerio del Interior, en plena emergencia por la inseguridad ciudadana. Indico también que algunos destacados colaboradores con su presencia en el gobierno lo avalan, perjudicando lamentablemente su imagen profesional por mantenerse en el cargo.

La credibilidad de la premier Mirtha Vásquez

Por otro lado, señaló que la credibilidad de la premier Mirtha Vásquez, que desarrolló una buena gestión como presidenta del Congreso, sufrió un revés cuando anunció el cierre de concesiones mineras y después se retractó, luego dijo que se haría pública la lista de visitantes a la casa de Sarratea, pero nunca se concretó, ella tienen un discurso y el mandatario otro, etc., son situaciones muy difíciles, declaró Pérez Tello.