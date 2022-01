Basombrío sobre entredichos entre ministro del Interior y Gral. de la PNP: “ascensos rechazados serían causa de la pelea”

Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, conversó con Paco Flores en 24 Horas Mediodía, sobre los entredichos entre el ministro del Interior, Avelino Guillén y el comandante general de la Policía, Javier Gallardo. De acuerdo a su análisis, ambos funcionarios estarían pelados.

“Están peleados desde hace dos o tres meses, y se pelean en público, al frente del Congreso. Eso no ayuda a que las calles estén más tranquilas”, aseguró Basombrio.

ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS

De acuerdo con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, el desencuentro empieza cuando Guillen rechaza seis ascensos, y Gallardo habría insistido. “El problema vendría de más atrás. El número 2 de la institución, que se retiró por estos hechos, dijo que el general Gallardo estaba tratando de favorecer a los candidatos que el presidente proponía”, indicó Basombrio, incluso, añadió que “el número 2 habría acusado que recibió información de varios coroneles a quiénes se les habrían cobrado 20 mil dólares por el ascenso, a través del señor Pacheco. Esos serían los famosos 20 mil que se encontraron en el baño”, indicó.

“Sin embargo, el presidente dice en la entrevista con Hildebrandt que está dando tiempo para que ambas autoridades se pongan de acuerdo. No podemos tener un presidente que no decide, porque una institución que esta internamente peleándose, no planifica bien, (…) no hay convergencia de ideas”, manifestó.

IMPROVISACIÓN DE CASTILLO

“Es culpa de un sistema político con cuadros políticos casi inexistentes”, indicó Basombrio. “Es un sistema político muy mal concebido, [Castillo] no es culpable de que hayan votado por él, pero el precio que estamos pagando [mientras aprende a gobernar] es muy alto”, indicó.

INSEGURIDAD CIUDADANA

“Es importante que se solucione el problema entre el ministro del Interior y el comandante general de la Policía, pues no es un problema menor”, dijo Basombrío respecto a la creciente ola de delincuencia en Lima. “Luego, se debe planear una solución de mediano a largo plazo. (…) El presidente desechó su primer programa de gobierno, da la impresión que lo que sucede es ‘a ver, ¿qué se te ocurre a ti?’, ¡así no puede haber una política de seguridad ciudadana!”, manifestó el exministro.

“[El presidente] debe tener claridad de quién va a manejar el ministerio del Interior. La inseguridad no se soluciona en un día, pero el problema es que, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo rápidamente”, finalizó Carlos Basombrío.