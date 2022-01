Ministro del Interior confirmÃ³ discrepancias con comandante general de la PNP

El ministro del Interior, Avelino Guillén, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo, quedaron al descubierto, después que este último intentó cambiar al alto mando de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), Oscar Arriola, según expresó el titular del Interior.

“El ministro del Interior no puede ser una mesa de partes de un jefe policial, porque la asignación de cargos no ha sido planteada por el alto mando de la Policía, sino por una sola persona. El ministro del Interior no es un conserje del jefe policial para llevarle documentos al presidente, tengo el deber ético de ilustrar al presidente sobre a quiénes se les está promoviendo para determinados cargos”, expresó Guillén.

En otro momento, el titular del Interior, durante su exposición ante la Comisión de Defensa del Congreso, aseguró que desea romper los círculos de corrupción al interior de la Policía Nacional del Perú.

“Uno sabe quién es buen policía y mal policía. lamentablemente, en la policía también existen algunos bolsones de corrupción y eso todavía, cuando hubo el intento de que pasen al retiro a los mejores de la policía, yo he rechazado eso firmemente. sabiendo quiénes son, tenía la obligación moral y ética de defender a los mejores policías, como por ejemplo al jefe de la Dircote”, manifestó.

MINISTRO DEL INTERIOR SE MOSTRÓ EN CONTRA DE IMPLEMENTACIÓN DE RONDAS URBANAS

Al ser consultado sobre la posibilidad de implementar rondas urbanas para combatir la delincuencia el ministro del Interior se mostró en contra. “No estoy de acuerdo con las rondas urbanas, discrepo con los líderes políticos que sustentan esa posición”, aseguró.

MINISTRO PLANTEÓ LA POSIBILIDAD DE SUBIR SUELDOS A POLICÍAS

En otro momento, el titular del Interior plateó la posibilidad de subirle los sueldos a los efectivos policiales. “En cuanto a la mejora de la remuneración de los policías es verdad, sobre todo personal subalterno es una tarea pendiente y urgente”, señaló.