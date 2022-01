"Prohibir motos con dos ocupantes": piden aprobar proyecto de ley para frenar asaltos

El alcalde de Miraflores, Luis Molina, en diálogo con 24 Horas Mediodía, insistió al Congreso de la República para que apruebe el proyecto de ley que prohíbe la circulación de motos lineales con dos ocupantes a bordo, con el fin de prevenir los asaltos y casos de sicariatos que se suelen emplear en este tipo de unidades.

El burgomaestre recordó que en el año 2019, año en que empezó su mandato, presentó esta iniciativa legislativa sobre las restricciones a la circulación de motos lineales, pero que lamentablemente fue archivada y que hasta la fecha, ningún congresista toma interés.

"En el 2019, como alcalde en ejercicio puse mano dura contra la delincuencia, drogadicción y prostitución, vi que las motos eran utilizadas para cometer delitos, robos, sicariatos, asesinatos, no solo en Miraflores sino en Lima", indicó.

"Pasó por la comisión de orden interno y lamentablemente la entonces presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez no lo puso en agenda y quedó archivado. "He hablado con la presidenta actual quien me prometió actualizarla, es decir desarchivarla y que se vea en la comisión de defensa", refirió.

POLÉMICA

¿Se ha perfeccionado este proyecto de ley? Cuando fue presentado el 2019 este proyecto, surgió la duda en el sector de motoristas, debido a que señalaron que se restringía cierta libertad.

"Hay exoneraciones como serenazgos, Fuerzas armadas, también familiares que llevaban a sus hijos al trabajo. Lo único que tienen que hacer es que tienen que ir a la comisaría para que dé la tarjeta de libre tránsito con acompañante", indicó.

INSISTE AL CONGRESO

Finalmente el burgomaestre calificó al Parlamento de tener una posición contradictoria debido a que por un lado pide al Gobierno luchar contra la delincuencia, pero por otro lado, no utiliza las herramientas que tiene como aprobar proyectos de ley.