Nelson Shack sobre designación de Daniel Salaverry: “no tiene sentido contratar a alguien que no tiene experiencia”

El contralor general de la república, Nelson Shack, se pronunció sobre el reciente nombramiento de Daniel Salaverry como presidente del Directorio de Perúpetro.

“Zapatero a tus zapatos. no tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga la experiencia, no porque no pueda aprender. No hay duda de eso, pero el costo de ese proceso lo tienen que asumir todos los peruanos, ¿y por qué?”, expresó durante una conferencia de prensa este martes.

En esa línea, el contralor anunció que ya inició la diligencia para evaluar si es que el nombramiento de Salaverry Villa cumple con las normativas vigentes, además señaló que se indagará el nombramiento de Daniel Soria como procurador general del Estado a pedido del ministro de Justicia Aníbal Torres.

CONTRALORÍA DETECTÓ QUE 7740 FUNCIONARIOS INCURRIERON EN PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Un balance de la Contraloría General de la República mostró cifras alarmantes que grafican la situación del aparato estatal.

Solo en el año 2021, se identificó a 7740 funcionarios que serían responsables de un perjuicio contra el estado valorizado en dos mil 502 millones de soles debido a presuntos actos irregulares.

Pero además, se identificó también a una gran cantidad de funcionarios que favorecieron a sus familiares durante el 2021, en total 94 funcionarios públicos en el gobierno nacional, en el gobierno regional, en el gobierno local, han participado y han favorecido a sus familiares en casi 300 procesos.