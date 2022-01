Comisión de Ética declaró infundada la denuncia de Patricia Chirinos contra Guido Bellido

La Comisión de Ética del Congreso de la República decidió archivar la denuncia formulada contra el congresista de Perú Libre Guido Bellido por agresión verbal contra la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos.

Con 10 votos a favor, 3 en contra y 0 en abstención, la Comisión de Ética, decidió aprobar el informe de calificación que proponía declarar infundada la denuncia contras Guido Bellido.

Según se explica en el informe, no se puedo corroborar si existió o no agresión verbal, ya que los testigos del hecho declararon no recordar exactamente lo que sucedió.

NO HUBO MEDIOS PROBATORIOS PARA DETERMINAR UNA SANCIÓN CONTRA BELLIDO

Sin embargo, detallaron que si bien existió un encuentro entre Patricia Chirinos y Guido Bellido, al no haber medios probatorios no se pudo determinar que el congresista haya mencionado palabras ofensivas contra la legisladora, por lo que no se puede determinar una sanción contra Guido Bellido.