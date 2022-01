Congreso: Bermejo, Kamiche, Zeballos, Echevarría y Valer forman nueva bancada Perú Democrático

Una nueva bancada se creó en el Congreso. “Perú Democrático”, está conformada por el congresista Roberto Kamiche ex Perú Libre, Carlos Zeballos, ex Acción Popular, Guillermo Bermejo y Hamlet Echevarría, ambos exs Perú Libre y finalmente a Héctor Valer, ex Somos Perú y Renovación Popular.

En el acta de constitución revelada la tarde de éste viernes dejaron claro que el propósito de esta nueva bancada será preparar la nueva constitución, promover iniciativas legislativas estructurales de Estado y recuperar la imagen institucional del Congreso de la República.

Otro de los integrantes de esta nueva bancada es Roberto Kamiche, ex congresista de Perú Libre, quien más temprano en una carta dirigida a su vocero Waldemar Cerrón precisó que lo hizo porque “es insostenible mantener una relación de trabajo armoniosa y colaborativa puesto que lamentablemente hay quienes cuentan con agendas propias y no comparten mi idea de democracia”.

Para el exoficial mayor del Congreso, José Elice, con la conformación de esta nueva agrupación parlamentaria el partido oficialista de Perú Libre sale debilitado, pues perdería comisiones en el Congreso de la República.

Se supo que invitaron a la congresista y actual ministra de Trabajo, Betssy Chávez, para integrar la nueva bancada, pero no habría aceptado por sus funciones ministeriales. Para Zeballos, nuevo miembro de “Perú Democrático” y exvocero de Acción Popular, la razón de su renuncia al partido donde militó 26 años, fue porque no tenía el espacio para representar a sus votantes.

Por otro lado, por la tarde se conoció que los tres congresistas del Partido Morado presentaron un pedido a la presidenta del Congreso de la República para integrar un grupo parlamentario especial y conformar una bancada, así como figura en la normativa vigente que les permitiría contar con beneficios de una bancada de 5 integrantes.