Abogado de Pedro Castillo: "El presidente no tiene una lista de visitas en Breña"

Tras la denuncia pública de reuniones secretas el pasado 5 noviembre del 2021 en el pasaje Sarratea en Breña, el abogado de del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, admitió que la lista no existe y no es una función del jefe de Estado elaborarla.

"No hay lista de visitantes a la casa de Sarratea. El presidente no tiene una lista, por qué el no las hace la lista, esa no es su función. El presidente no tiene una lista, pero las personas que han estado ahí ya a Fiscalía les ha preguntado y ya se está dando toda la información", afirmó en declaraciones a RRP.

Estas declaraciones del representante legal del presidente Castillo se dan pese a que en más de una oportunidad la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, expresó el compromiso del mandatario en transparentar y entregar la lista con los nombres de las personas con las que se reunió en la casa de Breña.

MIRTHA VÁSQUEZ RATIFICÓ TRANSPARENTAR LISTA DE VISITANTES

En conferencia de prensa, la premier Mirtha Vásquez se refirió a las polémicas declaraciones de Eduardo Pachas, y volvió a ratificar que el jefe de Estado esta dispuesto a transparentar la lista de visitantes a la casa de Breña.

"Este caso ya esta bajo un proceso legal, y hace algunas semanas el presidente de la República ya tiene una defensa legal constituida", aseguró.