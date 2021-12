Pedro Castillo: "Nosotros damos la cara, no huimos del país"

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció tras ser interrogado por la Fiscalía sobre la presunta injerencia del Ejecutivo en el proceso de ascensos en el Ejército y las Fuerzas Aéreas.

"Nosotros damos la cara, no huimos del país, menos nos refugiamos en embajada, tenemos la conciencia limpia, actuamos conforme a ley y los compromisos asumidos con el pueblo", afirmó Castillo a través de su cuenta de Twitter.

Estas declaraciones se dan luego de que el jefe de Estado recibió en Palacio de Gobierno al fiscal adjunto supremo, Ramiro Rodríguez, coordinador del área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, quien se encargó de tomar la declaración del mandatario ante la sorpresiva ausencia de la titular de la institución Zoraida Ávalos, quien se encuentra internada en una clínica local por problemas de salud.

ABOGADO DE PEDRO CASTILLO

El presidente Pedro Castillo estuvo acompañado en todo momento por su abogado, Eduardo Pachas.

"No ha habido ningún nombramiento irregular, ni ha habido ninguna acción de favorecer a alguien, por el contrario el señor presidente ha dado toda la información a la fiscalía, queda claro que la nombramientos no han sido irregulares si no han seguido un conducto regular", expresó Eduardo Pachas.