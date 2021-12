Romy Chang: "Fiscalía podría pasar a Castillo de testigo a investigado y hasta pedir prisión preventiva"

El presidente de la República, Pedro Castillo, rendía este martes 28 su declaración en Palacio de Gobierno como testigo, en el marco de la investigación preliminar que abriera la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sobre presuntas injerencias en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

El Ministerio Público informó previamente que la fiscal no iba a estar presente debido a que se encuentra con descanso médico por 72 horas, debido a una dolencia física.

El fiscal adjunto supremo, Ramiro Gonzales, quedó a cargo de recibir la declaración del presidente.

ROMY CHANG: "CASTILLO PODRÍA PASAR A INVESTIGADO"

Como se recuerda, la fiscal Ávalos abrió la investigación en contra del exministro de Defensa, Walter Ayala, el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, y quienes resulten responsables por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

La abogada penalista, Romy Chang, indicó por su parte que llamar a Castillo como testigo responde a una estrategia utilizada por el Ministerio Público.

"Eso no significa que más adelante no se le pueda involucrar como investigado. No hay ninguna incompatibilidad con la figura presidencial", manifestó la letrada.

ANTEJUICIO

Recordó que este tipo de procedimientos ya se ha visto antes, como en la investigación que se siguió al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"El único tema es que por ser alto mandatario se le dan algunas facilidades como acudir a Palacio y cierta flexibilidad en los horarios".

Esto no impide, indicó, que pueda pasar a ser investigado y se tendría que definir si se dicta además eventualmente una medida como una prisión preventiva en su contra. "Nada se descarta", acotó.

No obstante, aclaró que "para hacer todo eso sí es indispensable que se pida el permiso correspondiente al Congreso".

"Al presidente se le puede investigar, pero no se le puede procesar ni condenar hasta que el Congreso lo autorice a través del procedimiento del antejuicio".