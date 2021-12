Próximo titular de Educación debe centrarse en el alumno, según especialistas

Ya ha pasado más de 48 horas desde que el saliente ministro de Educación, Carlos Gallardo, fue censurado por el Congreso de la República, y aún en el país no hay un titular de la cartera de educación.

Para Javier Sota Nadal, ex ministro de Educación, el próximo ministro debería de estar centrado en el alumno. "Me parece que si una persona profesional es designado como ministro, debe dejar de lado el sindicalismo de lado, la centralidad es el alumno, el educando, no es el profesor", expresó.

En esa línea, para Gloria Helfer, también ex ministra de Educación, los maestros tienen que ser reconocidos y además recalcó que los alumnos son el centro de la educación. Además recalcó que hoy en día se necesitan maestros dedicados a su profesión.

JUAN CADILLO DESCARTÓ ASUMIR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Juan Cadillo, el ex ministro de Educación en el primero Gabinete Ministerial formado por el presidente Pedro Castillo, descartó asumir como titular de esta cartera.