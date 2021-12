Carlos Gallardo: Pleno del Congreso aprobó moción de censura contra el ministro de Educación

Iniciativa contra el titular de Educación fue presentada por la bancada de Renovación Popular, con el apoyo de parlamentarios de Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Podemos Perú. El debate se inició a las 11:00 a.m.

Con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones, se aprobó esta tarde la moción de censura contra Carlos Gallardo por los polémicos nombramientos en el ministerio (un dirigente de Fenate Perú) y la filtración de la prueba de nombramiento docente.

De acuerdo al artículo 86 del Reglamento del Congreso, “el Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar” y el presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes.

Pese a críticas ministro no pensaba renunciar

En la víspera y cuando su censura era inminente, Carlos Gallardo declaró que respetará la decisión del Congreso de la República, respecto a la censura e insistió en que no tiene por qué renunciar, al rechazar su responsabilidad en la supuesta filtración de un examen nacional a docentes.

"En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla", declaró Gallardo Gómez en conferencia de prensa.

Prueba docente y cercanía a Fenate Perú

La censura tuvo dos principales puntos. Primero la cercanía del funcionario con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), gremio de docentes que fue fundado por el ahora presidente Pedro Castillo y que, presuntamente, tiene entre sus miembros y dirigentes a exadherentes al Movadef, brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, informa Correo.

Y en segundo lugar la filtración de la prueba docente, sobre todo tras conocerse que Ynés Gallardo, hija del titular de Educación, habría filtrado el examen a la parlamentaria Lucinda Vásquez (Perú Libre), quien a su vez habría vendido el documento a S/3.000 a los docentes que fueron parte del proceso, según declaró un testigo protegido a la Fiscalía.