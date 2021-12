Resolución establece que las instituciones del Estado incluyan la frase “siempre con el pueblo”

"Pueblo" es una de las palabras que más repite el presidente Pedro Castillo, es tan importante para él que hoy la plasmó en una Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que obliga a todas las entidades del Estado a incluir la frase “siempre con el pueblo”, como el nuevo slogan de su gestión en el actual gobierno.

Para el analista político José Carlos Requena, el mandatario Pedro Castillo deberá ser consecuente con sus acciones. "Yo pienso que la frase está bien, pero debe adecuarse a lo que están haciendo, si la gente cree que el presidente Castillo está con el pueblo no lo sé, a mí me parece que no, como está actuando parece que no", expresó el especialista".

Como se recuerda el último slogan utilizado por un gobierno fue “El Perú primero” desde abril de 2018, durante el mandato del exmandatario Martín Vizcarra, frase que en enero de este año, el gobierno de Francisco Sagasti dejó sin efecto.