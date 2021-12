Thorne sobre proyecto de descuento del 15% en recibos de luz: “En la economía no hay magia”

Tras el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, en presentar un proyecto de ley para descontar el 15% de recibos de electricidad en beneficio de las familias más vulnerables del país, las reacciones desde distintos frentes no se hicieron esperar.

Para el economista y ex ministro de Economía, Alfredo Eduardo Thorne Vetterz, el proyecto presentado por el jefe de estado no tiene fundamentos de cómo se ejecutará y aseguró que en la economía no hay “magia”.

“Como en muchas de sus propuestas (Pedro Castillo) no da detalles, ahora reducir un 15% es beneficiar a 21 millones de personas, lo único que te puedo decir es que en la economía no hay magia”, expresó.

FRANCKE Y PROPUESTAS DE CAMBIOS TRIBUTARIOS

En otro momento Alfredo Thorne se refirió sobre la propuesta del actual ministro de Economía, Pedro Francke, quien solicitó a las mineras “compartir un poquito más” ante a propuesta de cambios tributarios.

“La propuesta que el trae me parece que no va recaudarlo que pretende recaudar, dijo que las mineras deberían de pagar, pero no ha explicado por qué y cómo”. señaló.