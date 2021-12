Vladimir Cerrón confirmó que la cumbre de la Runasur se suspendió luego de una evaluación sanitaria.

Era uno de los eventos más importantes para Evo Morales y todos sus aliados, pero finalmente quedó suspendido.

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón confirmó que la cumbre de la Runasur que se iba a realizar el 20 y 21 de diciembre en el Cusco se suspendió luego de una evaluación sanitaria.

De esta manera, el ex presidente boliviano perdió una oportunidad para difundir su proyecto que busca generar un bloque continental de tendencia socialista.

Para el destacado periodista boliviano Tuffí Aré es más que evidente que Morales ha incurrido en una clara intromisión política en nuestro país.

Mientras que, en el Congreso, José Williams de Avanza País indicó que Morales Ayma no debería ingresar más al Perú.

En tanto, en JPP, Ruth Luque señaló que la llegada del ex mandatario de Bolivia al Perú no debería tomarse como una amenaza. Posición parecida tuvo el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón quien señaló no ha existido polémica cuando líderes políticos de otros países llegaron al Perú.

Por último, un grupo de excancilleres y ex vicecancilleres peruanos reiteró que Runasur no es simplemente un cónclave de pueblos originarios sino un proyecto geopolítico transnacional que representa una amenaza a la soberanía, independencia y seguridad nacional del país.