Bancada de Perú Libre intenta quitar restricciones a los no vacunados

Sin embargo, ex ministro de salud Óscar Ugarte comentó que de aprobarse este proyecto de ley, el Ejecutivo podría interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional

Un nuevo proyecto de ley del partido oficialista Perú Libre busca eliminar las restricciones para los no inmunizados contra la covid-19, como la exigencia del carnet de vacunación. La iniciativa presentada por Margot Palacios del ala cerronista de la bancada, busca además que la fiscalía tome acciones por delito de discriminación a los locales que lo soliciten.

El vocero de la bancada, Waldemar Cerrón, cree que el proyecto que firmó junto a Guido Bellido, entre otros congresistas, no favorece a los antivacunas. Sin embargo, vía twitter su hermano y líder de su partido Vladimir Cerrón, se mostró de acuerdo con el Ministerio de Salud en la obligatoriedad del carnet de vacunación.

No obstante, la bancada de Renovación Popular coincidió con la bancada de PL. En un comunicado calificaron la medida como discriminatoria e inconstitucional.

‘NO VULNERA NINGÚN DERECHO CONSTITUCIONAL’

El ex ministro de salud Óscar Ugarte cree que excluir el ingreso a algunos lugares a los no vacunados no vulnera ningún derecho constitucional ni representa un acto de discriminación, teniendo en cuenta que ya existe una política de salud similar con la prohibición de fumar en lugares públicos.

Asimismo, Ugarte comentó que de aprobarse este proyecto de ley, el Ejecutivo podría interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional.