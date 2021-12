César Acuña: Si Chiabra y Echaíz fueran del partido, mañana los expulso

La relación entre los congresistas de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra y Gladys Echaíz y su bancada se encuentra en el momento más tenso.

Y es que el último miércoles, el líder fundador del partido César Acuña indicó que él expulsaría a ambos parlamentarios por votar en un sentido contrario a las decisiones que toma toda la bancada.

"En cuanto al general Chiabra y a la señora Echaíz, son personas independientes, no son del partido. Tienen libertad de actuar, no los vamos a presionar, ellos creen en la vacancia, ese es su pensamiento. Ellos sabrán por qué lo dicen, si fueran del partido, los expulso mañana. Pero no son del partido, así de simple”, aseveró.

Las palabras de Acuña se dieron luego que tanto Chiabra como Echaíz votaran a favor de la admisión a debate de la moción de vacancia, a pesar de que la bancada había acordado votar en contra. Esto se suma a otras votaciones como la confianza otorgada al gabinete de Guido Bellido y al de Mirtha Vásquez que ambos congresistas rechazaron votando distinto a sus colegas.