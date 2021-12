Luis Cordero: Comisión de Ética votará nuevamente para investigar a congresista por agresión

La Comisión de Ética parlamentaria podría tomar una nueva decisión respecto a la situación del congresista fujimorista Luis Cordero, acusado por su expareja por violencia, acoso y hasta la difusión de un vídeo íntimo sin su consentimiento.

Los parlamentarios Diego Bazán, María Agüero y Ruth Luque solicitaron la reconsideración de la votación que libró a cordero de ser sometido a una investigación preliminar por las graves denuncias en su contra.

La reconsideración solicitada será sometida a votación este jueves 9 de diciembre en una sesión extraordinaria de la Comisión de Ética.

Entre los congresistas que han solicitado la reconsideración se encuentran Diego Bazán de avanza país y maría agüero de Perú Libre que en principio votaron en abstención y permitieron que el parlamentario acusado de agresión se salve de la investigación y una posible sanción.

¿CUÁL SERÍA LA SOLUCIÓN?

para el ex oficial mayor del congreso José Élice, la comisión de ética necesita una reforma. Élice indicó que una posibilidad que podría brindar mayor transparencia y legitimidad es que la comisión de ética no sea integrada por ningún congresistas para que no se juzguen entre ellos mismos.

El ex oficial mayor del congreso indicó que otras instituciones del estado ya han recurrido a personas externas para ciertas funciones.

Aunque los hechos denunciados corresponden al año 2014 cuando Cordero Jon Tay no era congresista, la víctima asegura que aún recibe amenazas.

Lo llamativo es que tras ser blindado en la Comisión de Ética, el congresista denunciado y su hermana María del Pilar Cordero Jon Tay que también es congresista de Fuerza Popular solicitaron que se retire sus firmas de la moción de vacancia.