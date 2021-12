López Aliaga señaló que no es normal tener un presidente hampón

El último lunes, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reafirmó no tener intenciones de dialogar con el jefe de Estado tras comparar su gestión como un gobierno oscuro y sin transparencia.

“No es normal que un secretario de Palacio (Bruno Pacheco) tenga 20 mil dólares en un baño. No es normal tener un presidente tipo hampón”, expresó López.

Además, informo que su bancada no dará paso atrás y apoyará la vacancia presidencial, luego de calificar como desastroso los 120 días de gobierno.

Asimismo, hizo un llamado a los titular de las carteras ministeriales para que cuestionen al mandatario, tras reunirse con empresarios y políticos en su vivienda ubicada en Breña.

RESPONDE A ANÍBAL TORRES

Ante el comentario del Minjus, Aníbal Torres, el líder de RP no dudó en responder duramente. "De Marxista no tengo nada, no le deseo la muerte a nadie más que la muerte ideológica. Este hombre está viendo a un chancho asado o al palo".