Acuña tras reunión con Castillo: "No quiero ser ministro ni premier, quiero ayudar a mi país"

A su salida de Palacio de Gobierno tras reunirse con el presidente Pedro Castillo, el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, dijo a la prensa que no tiene ningún negociado y que su interés principal es apoyar al Perú.

"Yo no tengo nada que negociar porque tengo trabajo, por siacaso yo no tengo deudas a la Sunat, yo recaudo para el país cerca de 100 millones de soles al año. Yo no quiero ser ministro ni premier, quiero ayudar a mi país, a esos millones de peruanos que no tienen trabajo, que no tienen que comer", dijo.

“Ojalá el presidente Castillo me haya escuchado [...] No hay ningún negociado. Que quede claro. Confío en mis congresistas. Ellos no van a venderse porque saben que lo que más queremos es gobernabilidad”, agregó.

SOBRE LA VACANCIA

Al ser consultado sobre su postura en cuanto a la vacancia presidencial, dejó en claro que “Alianza para el Progreso no va a avalar presidentes corruptos”.

“No sabemos qué pasará mañana o más tarde, pero vamos a ser inflexibles. Nuestro voto será pensando en que es lo mejor para el país. La bancada de APP no va a ser causante de una inestabilidad o que afecte a millones de peruanos que no tienen trabajo o no tienen que comer”, sentenció.