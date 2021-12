Dina Boluarte sobre vacancia: "No me veo asumiendo como presidenta de la República"

La vicepresidenta y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, descartó que se encuentre considerando la posibilidad de asumir la Presidencia de la República, en caso vaquen a Pedro Castillo.

"No me veo asumiendo como presidenta de la República. Me veo acompañada como vicepresidenta a nuestro presidente elegido democráticamente", dijo a la prensa.

"Lamentablemente el ruido político ha sido desde el inicio de nuestra gestión. Hacemos meas culpas también porque hubo errores que estamos corrigiendo. Pero las amenazas de vacancia desde el inicio no se consoliden en un golpe de estado", refrendó.

Por otro lado, señaló a quienes no han ganado estas elecciones de recapacitar y pensar en el país. "Me refiero a Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, quienes están impulsando esta vacancia, sean personas responsables frente a las necesidades del país y puedan asumir ese compromiso con la patria de manera democrática y respetar el voto popular"