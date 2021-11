Eduardo Salhuana sobre mensaje a la Nación: “No escuchamos y no vemos una vocación de autocrítica”

El congresista y vocero de Alianza Para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana consideró que el mensaje a la Nación ofrecido por el presidente de la República, Pedro Castillo tuvo una “omisión clamorosa”.

“No escuchamos y no vemos y no sentimos una vocación de autocrítica, un espíritu de corrección, un espíritu de enmienda, de darse cuenta de que realmente las cosas no están yendo bien” afirmó el congresista.

Asimismo, consideró que Castillo Terrones debería tener conciencia sobre el estado delicado de la situación política, sumado a la moción de vacancia presidencial que se discutirá el 7 de diciembre ya que, en medio de ello, el mandatario continúa generando dudas y suspicacias.

En torno a la posición de la bancada sobre la moción de confianza, sostuvo que el día que retornen de la semana de representación, su bancada lo discutirá y tomarán una decisión institucional finalmente.