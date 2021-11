Presidente Castillo llamó "loco" a reportero que le preguntó si pensaba renunciar

El mandatario Pedro Castillo se alteró e increpó a un reportero cuando le preguntó si pensaba renunciar a la presidencia del Perú. Además, se molestó cuando se le cuestionó por el último destape periodístico que dejó en evidencia sus reuniones fuera de Palacio de Gobierno con empresarios y altos funcionarios.

Para el exlegislador del Frente Amplio, Richard Arce, el profundo nerviosismo en sus respuesta no lo ayuda a disipar las dudas en torno a las graves denuncias en su contra.

Arce cree que con una solicitud de vacancia en trámite al interior del Congreso de la República, no es el momento de no responder, ni de pelearse con los medios de comunicación, si no de dar la cara y esclarecer los hechos que son materia de denuncia.

Los peruanos esperan que Pedro Castillo se pronuncie sobre los cuestionamientos en su contra.