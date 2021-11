Carrasco sobre reuniones con Castillo en Breña: "Son normales, cotidianas"

El ministro de Defensa, Juan Carrasco, se pronunció tras las imágenes donde se captaron las presuntas reuniones del presidente Pedro Castillo con diversos personajes en el predio de la calle Sarratea, en Breña.

El titular del Mindef participó de estos encuentros con el mandatario e indicó que en el inmueble en Breña obedece a reuniones “normales, cotidianas” y relacionados al sistema de defensa de la Nación.

“Es un tema particular, es un tema totalmente que no está dentro de la gestión. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo que realiza la prensa, pero definitivamente en otros tiempos, en otros gobiernos, son reuniones normales, cotidianas, que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado y lo que se trata en esas reuniones -desde mi posición como ministro de Defensa- nosotros manejamos todo el sistema de defensa de la nación y por lo tanto debemos mantener la reserva de ese tipo de reuniones”, manifestó a Exitosa.

Asimismo, criticó que se hayan develado “cuestiones muy reservadas” que conciernen al sector Defensa, por lo que “definitivamente” pidió tener “mucho cuidado”.

En otro momento, Carrasco Millones se refirió sobre la presencia de Karelim López Arredondo, empresaria y amiga del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, en la casa de Breña.

“He acudido solo, con mi escolta oficial. No hay nada que esconder, no he tenido conocimiento de otra persona. Yo he ido solo, definitivamente no ha habido otra persona conmigo”, manifestó.