$20 mil en baño de Palacio: Bermejo pide autoridad moral a Fuerza Popular para hablar

El congresista oficialista Guillermo Bermejo increpó en el hemiciclo del Parlamento al partido opositor de Fuerza Popular al pedirles "tener cierta autoridad moral", para exigir una investigación sobre los 20 mil dólares hallados por la Fiscalía en el baño del despacho del renunciante secretario presidencial Bruno Pacheco.

“Aquí no se ha invitado a fiscales para robarse los videos de la corrupción, como cuando Montesinos le cobraba cupos a los narcotraficantes. Hay que tener cierta autoridad moral para exigir cosas en este país. Pedimos que se investigue, pero no se pasen de la línea. No pidan hacer lo que ustedes hacían en los 90 que es manejar el Ministerio Público”, agregó.

Bermejo insistió en que la Fiscalía continúa realizando su trabajo, pero agregó "que no han hallado repartiendo dinero en la salita del SIN" y pidió "ubicar el dinero que se robó" en la gestión del expresidente Alberto Fujimori.

"Deberían exigirle a los que están al frente [Fuerza Popular] que nos digan dónde están las cuentas de Vladimiro Montesinos, deberíamos pedirles que nos diga dónde está el dinero que Alberto Fujimori le robó al país”, dijo.