Susel Paredes: "Expresidentes también tenía injerencia en ascensos de FF.AA., pero no debe pasar"

En medio del escándalo protagonizado por el ministro de Defensa, Walter Ayala, la congresista de Somos Perú-Partido Morado, Susel Paredes, afirmó que siempre han existido interferencias de los gobiernos de turno en los ascensos en las Fuerzas Armadas, la legisladora precisó que este tipo de casos deben quedar en el pasado.

“¿Tú crees que [los expresidentes] Alberto Fujimori o Alan García no tenían injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas? Hazme el favor. Esto siempre ha pasado pero no debe pasar“, subrayó.

En esa línea, indicó que el actual titular del MINDEF carece de preparación para dicho puesto, situación que, según dijo, incomoda a las instituciones castrenses.

“No está preparado, no tiene capacidad negociadora, no sabe hablar con la gente y es un irrespetuoso. No puede seguir en el cargo de ministro”, puntualizó en Exitosa.