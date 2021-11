Mávila Huertas: "Pedro Castillo cada día nos demuestra que no da la talla para la presidencia"

En entrevista con 24 Horas Edición Central, la periodista Mávila Huertas expresó que "cada día [lamentablemente] Pedro Castillo nos está demostrando que no da la talla para ser presidente de la República. Él no entiende que su discurso de candidato ya se agotó y no hay una conspiración contra él".

Huertas mencionó que para el presidente existen otras salidas que no pasen por la vacancia, como admitir que no está preparado para ejercer este cargo. Además sostuvo que lo que se le pide al presidente Castillo es que honre su palabra y el compromiso con el país.

En otro momento se refirió se refirió a la coyuntura política y a los ascensos irregulares en el país y expresó que, el Perú ya ha vivido las consecuencias de politizar a las Fuerzas Armadas, por lo que es importante la independencia de las instituciones para preservar la democracia.

"El presidente puede desear tener a alguien en una posición, pero él debe cumplir con la ley y no puede pedirle a su secretario que hable con el Comandante o darle una lista de quienes pueden ascender. Hay un desconocimiento completo de cómo funciona el Estado", expresó durante la entrevista.

BRUNO PACHECHO

En otro momento señaló que Bruno Pachecho no cuenta con las credenciales para ocupar el cargo que hoy tiene como secretario del presidente Pedro Castillo. "Es una persona que hace el trabajo sucio del presidente, el encarguito", expresó.